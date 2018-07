Camminata di luna piena a Carate, in cento con il gruppo “Io corro con Giovanni”.

Camminata di luna piena a Carate, in cento con il gruppo “Io corro con Giovanni”. Serata piena di emozioni per il numeroso gruppo dell’associazione giussanese “Io Corro con Giovanni”. Da Giussano sono partiti ben 102 persone per la camminata lungo il Lambro, organizzata ormai da 8 anni dai Marciacaratesi, che si è svolta venerdì 13 luglio. Circa 8 km lungo un percorso illuminato da torce e led che ha attraversato i luoghi e gli angoli meno conosciuti e frequentati «della Carate di un tempo». Dalle grotte di Realdino, alle Sorgenti delle Stette Gocce, fino all’ex Molino Tagliabue. Un’esperienza piena di significati per il gruppo che si è piazzato al primo posto, tra tutti i gruppi partecipanti, per il numero di iscritti.