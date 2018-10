Cartanima protagonista sul palco del teatro “Santa Valeria” per raccogliere fondi in favore della ricerca oncologica in campo pediatrico.

Cartanima a teatro per il Sogno di Ale

Gremito il teatro parrocchiale di Santa Valeria lo scorso sabato per lo spettacolo degli allievi dell’Academy Musical Arts di “Cartanima”. La serata era organizzata dall’associazione “Il sogno di Ale” onlus, destinata alla raccolta fondi in favore della ricerca oncologica in campo pediatrico.

In scena “Sette spose per sette fratelli”

Gli allievi della accademia seregnese hanno portato in scena un classico del mondo dei musical “Sette spose per sette fratelli. Alla presentazione della serata il saluto dell’assessore alla Cultura, Federica Perelli, ed altri rappresentanti del Comune per valorizzare il lavoro insieme all’associazione. Una serata divertente per una raccolta fondi molto importante.