Nella suggestiva cornice della birreria AlexanderPlatz si è svolta domenica la nona edizione del torneo di scacchi semilampo in birreria, organizzato dal circolo “Caturnalia – Amici degli scachi” con la collaborazione della birreria di Via Fiume. La manifestazione ha visto ai nastri di partenza ben 37 giocatori provenienti da tutta la regione. Dopo sette combattuti turni il successo è andato a Roberto Sironi .

Per dare un idea della combattività del torneo, i primi tre giocatori hanno totalizzato cinque punti e mezzo su sette, per cui le prime tre posizioni di classifica sono state assegnate tenendo conto dello spareggio tecnico “Bucholtz”. Alle spalle di Sironi, al secondo posto, si è piazzato Lorenzo Regondi di Arosio, affezionato frequentatore dei tornei barlassinesi. Al terzo posto Tahiraj Almir, lecchese di adozione. Prima donna classificata è stata la giovane e forte bergamasca Elisa Cassi. Il miglior under 16 è stato Niccolò Bombi di Milano, mentre il primo degli Over 60 è stato Marco Bonavoglia di Milano. Alla fine del torneo la festa è continuata tra i banchi della birreria. Ora l’appuntamento è per la decima edizione prevista per il prossimo anno.