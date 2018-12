Corteo dei Magi a Seregno, domenica iniziano le prove dei costumi per chi vuole partecipare alla sacra rappresentazione di domenica 6 gennaio.

Domenica le prime prove dei costumi

Domenica, 16 dicembre, dalle 17 alle 18.30 la prima giornata di prove dei costumi dei personaggi del Corteo dei Magi, in programma domenica 6 gennaio. “Vieni, scegli il tuo personaggio e segui la stella fino al Bimbo nato a Betlemme” è l’invito degli organizzatori della comunità pastorale San Giovanni Paolo II e dell’oratorio San Rocco.

Tanti i personaggi del tradizionale corteo

Centinaia i personaggi che animeranno il tradizionale corteo dell’Epifania per le vie della città, “per rivivere il cammino dei Magi giunti dall’Oriente”. Ci saranno bianchi, arabi e neri insieme a soldati romani, pastori e animali con l’accompagnamento musicale della banda.

Tutte le date delle prove in oratorio

Oltre a domenica prossima, già fissate altre cinque date per le prove dei costumi indossati dai personaggi del corteo dei Magi. Settimana prossima da lunedì 17 a giovedì 20 dicembre dalle 17 alle 18.30 all’oratorio San Rocco di via Cavour, nello stesso orario sabato 22 dicembre.

Momento di preghiera e prove generali

Le prove generali per la preparazione della sacra rappresentazione sono in calendario giovedì 3 gennaio 2019 dalle 20.30, al termine di un momento di preghiera. Intanto l’oratorio cerca mamme per stirare, cucire e preparare i vestiti del corteo. Gradita anche la presenza di volontari per truccare e vestire i figuranti il giorno dell’Epifania.