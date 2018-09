Croce Bianca Seveso grande protagonista: prima con la festa “Tri Dii in Cruss”, poi con la grande presenza alla “Sagra Valtellinese” e infine alla “Sagra degli arrosticini abruzzesi” in programma questo fine settimana, che unisce al divertimento la solidarietà.

Fondi per la nuova ambulanza

Obiettivo delle feste è ricavare fondi per pagare la nuova ambulanza, acquistata ad inizio anno, ma anche per finanziare i lavori all’interno della sede. Nel corso della “Sagra Valtellinese” prezioso è stato il contributo offerto dai volontari in cucina, nel servizio ai tavoli, ma anche con la loro presenza in ambulanza e al termine della Sagra la Croce Bianca è riuscita a raccogliere ben 14mila euro, grazie anche al ricavato della vendita dei biglietti della lotteria nella speciale serata che avrà come ospite Teo Teocoli.

Nel weekend la sagra degli arrosticini

La raccolta fondi prosegue e Croce Bianca sarà nuovamente protagonista nel fine settimana. In via Redipuglia è infatti in programma venerdì, sabato e domenica sera la sagra degli arrosticini abruzzesi, al centro polifunzionale cittadino. Anche in quest’occasione i fondi raccolti serviranno al pagamento dell’ambulanza e dei lavori in sede. Grazie alle collaborazioni con le associazioni del territorio, venerdì sera, durante la sagra, verranno presentate, in vista della nuova stagione sportiva, tutte le squadre della “Robur Fbc 84”, società di Csi che disputa le proprie gare casalinghe sul campo dell’oratorio di Baruccana.