Un’Accademia privata, una onlus dalla precisa missione sociale, una struttura all’avanguardia, accreditata da Regione Lombardia alla formazione professionale e ai servizi al lavoro.

Essence Academy, aperta nel 2010, con sedi Monza e Milano, è la prima scuola in Italia a proporre corsi di design in obbligo scolastico (per diplomati di 3° media).

E da oggi è ancora più unica, perché Apple ha riconosciuto l’eccellenza della sua didattica digitale includendola nella ristretta élite delle Apple Distinguished School.

La consegna del riconoscimento ha avuto luogo il 20 dicembre nella sede di via Mentana, alla presenza dell’Assessore regionale lombardo all’Istruzione e formazione Melania Rizzoli, e il vice-presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati on. Paola Frassinetti.

La targa è stata consegnata dall’Education manager italiano di Apple, Pier Scotti, che ha spiegato che Essence diventa così non solo una di sole sette scuole in tutta Italia a riceverla, ma anche la prima scuola professionale in tutto il mondo.

«Ogni nostro studente riceve un iPad in dotazione – spiega la co-fondatrice Monica Giannubilo – con il quale gode della nostra didattica interamente digitale, fatta di iBooks interattivi e video-tutorial chiarissimi, tutti realizzati da noi con i nostri metodi e i nostri docenti. Gli studenti possono consultarli in ogni momento: è come se ognuno di loro si portasse a casa il corpo docenti.

I vantaggi didattici in termini di facilità di studio, motivazione e risultati sono enormi. Anche grazie a questo, praticamente la totalità dei nostri studenti trova lavoro entro sei mesi dal diploma.

Non solo: siamo particolarmente orgogliosi dell’inclusività della nostra didattica, che consente a studenti con certificazione di disabilità o di DSA di esprimere appieno il loro potenziale.”

Già nel 2014, Essence Academy aveva vinto il bando Generazione Plus indetto da Regione per la migliore didattica multimediale fra tutte le scuole secondarie lombarde.

La proposta didattica di Essence consiste in corsi di qualifica in obbligo scolastico di Estetica, Acconciatura, Digital Design, Fashion Design e Product Design; stanno per aprirsi le iscrizioni a tutti questi corsi per l’anno scolastico 2020/21.

«Questi percorsi sono finanziati da Regione Lombardia e Fondo Sociale Europeo – ci spiega il Direttore e co-fondatore Pierpaolo Massone – a giudicare dal numero delle pre-iscrizioni, ci attendiamo di essere letteralmente presi d’assalto per il prossimo anno scolastico: insomma, consigliamo a tutti di non attendere ad iscriversi».

Ai maggiorenni invece l’istituto offre corsi di Estetica, Acconciatura, Massoterapia e Tattoo.

Essence Academy Monza è in via Mentana 15, in una sede grande e luminosa frutto del recupero architettonico industriale.

Tel. 039.2847794.

https://essenceacademy.it

I.P.