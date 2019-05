Estate in Romagna: vacanze da sogno per tutti

Arriva l’ estate, tempo di vacanze… Il periodo più bello dell’anno è però spesso preceduto da indecisioni (dove andiamo?) o peggio ristrettezze (quanto costa!). Non stavolta, però. Grazie all’iniziativa “Netweek ti porta in Romagna” il nostro gruppo editoriale ha deciso di suggerire le migliori mete turistiche ai suoi lettori.

Estate in Romagna: la mappa

Con questa idea nasce la selezione ragionata di oltre quaranta strutture d’accoglienza e ristorazione sulla riviera romagnola. Si tratta di pagine dedicate con contatti, descrizioni e offerte: le trovate qui, sul nostro quotidiano online, ma anche sulle edizioni settimanali in edicola di Giornale di Vimercate, Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Desio e Giornale di Seregno.

Di più: c’è anche una comodissima mappa per la localizzazione geografica. Hotel, appartamenti, residence e camping nelle province di Rimini, Forlì e Ravenna, toccando le destinazioni più famose e… rilassanti.



Romagna, un sogno per tutti

La Romagna è certamente una delle mete estive più gettonate da sempre sia per i giovani, con la sua mitica movida notturna, che per le famiglie, con i migliori parchi divertimenti e la tranquilla vita da spiaggia. Il riscontro da parte degli operatori, fra l’altro, è stato ottimo: il progetto verrà replicato presto per altre destinazioni, come le località turistiche del Veneto e della Toscana.

Promozione turistica

Da tempo il nostro gruppo editoriale Netweek si è specializzato nella promozione turistica dei territori, con prodotti specifici, multicanale e innovativi. “Amici della bici”, “Gite in treno”, “Amici della neve” sono ad esempio le ultime iniziative messe in campo con successo. E non solo per il turismo di prossimità, ma anche promuovendo ai nostri lettori località dove trascorrere delle belle vacanze in totale tranquillità.