Festa della Madonnina a Verano, dal 31 agosto.

Il programma

Festa della Madonnina a Verano, dal 31 agosto. Fervono i preparativi per l’organizzazione della Festa della Madonnina, in programma dal 31 agosto all’11 settembre. Tante le iniziative già programmate presso i giardini San Daniele Comboni.

Si inizia con un pellegrinaggio al santuario di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte il 31; in serata poi musica live con la «Hot Band».

La tradizionale festa è un momento di fede, amicizia, incontro, ma anche occasione per gustare specialità tipiche: sabato 1 settembre infatti verrà preparata la trippa, ma nel menù ci saranno anche i pizzoccheri (venerdì 31 agosto) e il risotto alla monzese (domenica 2 settembre, al pranzo dell’amicizia).

Da non perdere sono proprio le iniziative di domenica 2 settembre: alle 11 messa per tutti i nonni e i nipoti. Dalle 11 alle 12, trenino gratis per tutti i nipotini accompagnati dai propri nonni. Alle 12.30 pranzo dell’amicizia. Per l’intera giornata poi sarà presente l’associazione «Giretto.it» per promuovere attività sportive e ricreative ai bambini. Alle 21 spettacolo teatrale con i «Templari».

La festa proseguirà poi il weekend successivo; giovedì 6, processione «Aux flambeaux» per le vie del rione e bacio della reliquia. Venerdì 7 settembre, musica con «Rock beer& Food Festival»; sabato 8 esibizione della Asd Ginnastica Pro Carate con esercizi acrobatici e coreografie. Appuntamento alle 21. Durante la serata sarà attivo anche il servizio cucina: specialità casseola.

Domenica 9, dopo la messa e il pranzo in amicizia, giro del rione in bicicletta alle 16 e alle 17, arrivo della Fiaccolata del sospiro da Cremona. In serata tombolata. Martedì poi, 11 settembre, si chiude la festa con la gara di burraco, promossa dal Gruppo missionario. (Per adesioni contattare 334/3605786 e 335/7253319).