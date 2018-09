Festa della Madonnina, partenza alla grande a Verano.

Lo scorso weekend

Festa della Madonnina partenza alla grande a Verano. Il tradizionale evento, in programma, presso i giardini San Daniele Comboni, è iniziato nel migliore dei modi. Il week end appena passato è stato ricco di iniziative, dalla messa per tutti i nonni e i nipoti, al pranzo dell’amicizia, alle attività per i bambini proposte dall’associazione «Giretto.it» , per finire domenica sera allo spettacolo teatrale con i «Templari».

I prossimi eventi

La festa però proseguirà; giovedì 6, processione «Aux flambeaux» per le vie del rione e bacio della reliquia. Venerdì 7 settembre, musica con «Rock beer& Food Festival»; sabato 8 esibizione della Asd Ginnastica Pro Carate con esercizi acrobatici e coreografie. Appuntamento alle 21. Durante la serata sarà attivo anche il servizio cucina: specialità casseola.

Domenica 9, dopo la messa e il pranzo in amicizia, giro del rione in bicicletta alle 16 e alle 17, arrivo della Fiaccolata del sospiro da Cremona. In serata tombolata. Martedì poi, 11 settembre, si chiude la festa con la gara di burraco, promossa dal Gruppo missionario.