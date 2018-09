Giussano, festa a Barcellona per i coscritti del 1968.

Giussano, festa a Barcellona per i coscritti del 1968. Una gita davvero speciale e memorabile per i coscritti del ’68.

Il gruppo di neo 50enni ha voluto brindare al mezzo secolo con una piacevole gita a Barcellona. Un weekend fatto di allegria, visite ai luoghi più belli della città e divertimento per festeggiare un momento importante che resterà per sempre impresso nella memoria.

La comitiva di Paina è partita il 22 settembre per fare ritorno a casa il 23. Due giorni intensi, che resteranno indimenticabili.