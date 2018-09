Giussano, Festa della Madonna di Ottobre: si inizia con due serate a tutta birra…

Appuntamento a Robbiano

Giussano, Festa della Madonna di Ottobre: si inizia, da questa sera, con due serate all’insegna della birra. La tradizionale festa della «Madonna d’ottobre», evento clou della stagione giussanese, organizzato ormai da 18 anni dalla Pro loco, guidata da Sisto Polito, in collaborazione con il Comune, prende il via da questa sera con un grande evento. Appuntamento a Robbiano, presso il palazzetto, dove si potranno gustare ottime birre questa sera e domani, sabato 29 settembre. Durante le serate non mancherà la musica; questa sera suoneranno gli «Amis de l’osteria» e domani ci sarà un tributo a Vasco con la band «Zero Deviazioni». Domenica 30 settembre, ci si sposta poi, in piazza San Giacomo con i laboratori didattici per bambini, i gonfiabili, il mago Lormant e l’ormai famosissima gara di torta paesana.

Gli altri eventi settimana prossima

Giovedì 4 ottobre serata sulla sicurezza stradale organizzata dalla Croce bianca, presso il salone polivalente di Robbiano alle 21. Venerdì 5, in basilica Coro Cet (canto e tradizione), mentre sabato 6, alle 16.30, concerto della Dac sul sagrato e in serata commedia musicale nel salone don Caccia, all’oratorio con la Bottega del teatro di Veduggio. Si chiude la festa domenica e lunedì con la consueta fiera per le vie del centro e lo spettacolo pirotecnico lunedì 8 ottobre alle 21 nel parco Nicholas Green.