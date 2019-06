Giussano, festa di fine anno alla primaria di Paina, sul progetto “Leonardo”.

Laboratori e giochi

Giussano, festa di fine anno alla primaria di Paina, sul progetto “Leonardo”. Mattinata piena di allegria, questa mattina, alla scuola primaria “Ada Negri” per la conclusione del progetto “Sulle orme di Leonardo, il genio che c’è in noi” che ha tenuto impegnati i bambini durante questa attività didattica. Gli alunni hanno animato il cortile della scuola dalle 9 alle 12, mettendo in mostra gli elaborati prodotti durante l’anno. C’è stato poi anche un momento musicale con l’inaugurazione di un murales e poi vari giochi e attività all’aperto. Una bella festa che chiude ormai anche l’anno scolastico.