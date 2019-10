Giussano, premiazioni del Concorso letterario promosso dal circolo culturale

Studenti scrittori

Giussano, premiazioni del Concorso letterario. Si sono svolte in villa Mazenta le premiazioni del Concorso letterario per le classi IV e V delle elementari.

Hanno aderito al concorso diverse scuole, tra cui molte delle classi elementari della città, oltre ad alcune scuole di Carate, Seregno e Inverigo. In tutto sono pervenuti più di 500 elaborati.

Il tema proposto, a partire dalla visione del film «Blind Side» era molto articolato, ma i ragazzi si sono dimostrati all’altezza.

Una giuria composta da insegnanti ha giudicato i temi pervenuti, scegliendo più di 30 ragazzi meritevoli di segnalazione. Tra questi sono stati proclamati i vincitori a cui sono andati i premi messi in palio.