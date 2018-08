Giussano, spettacolo di attori e trampolieri in villa Sartirana, questa sera.

Evento estivo

Giussano, spettacolo di attori e trampolieri in villa Sartirana, questa sera. Appuntamento alle 21, nel parco di villa Sartirana, per l’ultimo evento della rassegna teatrale estiva giussanese. In programma ci sarà “Voci nel bosco”, un bello spettacolo del Teatro dell’Aleph , con la regia di Giovanni Moleri con attori e trampolieri che creeranno un’atmosfera magica e ricca di suggestioni, con fate, elfi, ed esseri alati del bosco. Gli spettatori si troveranno in un clima incantato, tra danze e musiche. L’ingresso è libero e gratuito.