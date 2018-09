Giussano, zucche da record nell’orto del nonno.

Una passione condivisa in famiglia

Giussano, zucche da record nell’orto del nonno. Bellissime zucche da esposizione nell’orto di nonno Graziano Marchesani. Il giussanese possiede un orto in città, in via Carroccio che coltiva personalmente con grande cura e a volte con l’aiuto dei nipoti e pronipoti.

Una passione condivisa che ogni anno dà ottimi frutti e grandi soddisfazioni a tutta la famiglia. Oltre alle zucche, nonno Graziano coltiva patate, pomodori, zucchine, fagiolini: i bambini hanno partecipato alla raccolta e, alcuni, hanno seguito l’intero processo di crescita delle verdure annaffiandole e curandole in vario modo.

Una gran bella soddisfazione per il nonno e i suoi nipotini.