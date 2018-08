La Sagra di San Fermo è iniziata. Oggi, martedì, la 409esima edizione della storica manifestazione entra nel vivo ad Albiate.

Taglio del nastro tra tradizione e novità

La 409esima Sagra di San Fermo ha alzato ufficialmente il sipario con la processione del 5 agosto, la Messa solenne del 9 e con il taglio del nastro alle mostre ospitate nelle scuole di Viale Rimembranze. A fare gli onori di casa don Renato Aldeghi, il sindaco Diego Confalonieri, il presidente dei volontari in maglia rossa Sergio Sala, l’assessore alla partita Giulio Redaelli. Un San Fermo particolarmente sentito dal primo cittadino perché sarà l’ultimo nelle vesti di sindaco, vista la scadenza in primavera del suo secondo mandato. “Sarà per me una ricorrenza un po’ diversa dal solito, avrà un sapore del tutto particolare”, ha dichiarato.

Dopo il taglio del nastro di sabato la kermesse è proseguita, nonostante il tempo incerto, con le prime manifestazioni pensate per fare divertire chi è rimasto in città. La grande caccia al tesoro nel parco municipale, il concorso “La mia urtaja” (encomiati: Giancarlo Gatti, Luigi Colzani, Carlo Corbetta & Figli e i fratellini Samuele e Margherita Pirovano per la partecipazione), quello dedicato alla torta paesana (vincitrici: Angela Guastamacchia ed Elisabetta Ghezzi), la sfilata dei trattori con relativa benedizione.

Oggi, martedì, il clou

Ma il clou della festa è previsto per oggi, martedì 14 agosto. Il programma prevede: rassegna zootecnica nel parco di Villa Campello (8 – 18.30) curata da Luigi Baratella, divertimenti per bambini e mercato per le vie del paese, spettacolo equestre (ore 17). Da non perdere poi le mostre allestite grazie all’impegno dello storico volontario Giorgio Fumagalli. Fra i pezzi in esposizione degni di nota anche una ricostruzione del Santuario di Caravaggio firmata da Mario Grasselli, i modellini storici di Enzo Poli, le scene di vita contadina di Primo Aliprandi. E poi le fotografie culinarie dei “Photographers 2014”, le opere lignee di Lino Giussani e tanti altri ancora tutti da scoprire.

Per l’intera giornata, inoltre, funzionerà il servizio ristoro nell’area delle feste di via Monfalcone.

La festa di chiusura sarà il 16 settembre.