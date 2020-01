Le centrali idroelettriche di Cornate si mettono in mostra. Siglato un importante accordo tra Edison e l’Amministrazione comunale cornatese.

Centrali Bertini ed Esterle si aprono al pubblico. E’ stata siglata ufficialmente tra il Comune di Cornate ed Edison la convenzione che permetterà di regolamentare le visite alle due centrali, gioielli di ingegneria idroelettrica costruiti tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. Un accordo che permetterà una calendarizzazione più regolare e articolata delle visite all’interno delle strutture, aperte al pubblico finora solo in occasione straordinarie.

Le visite all’interno delle strutture continueranno a essere gestite dalla Pro Loco.

“L’associazione nel corso di questi anni ha sempre lavorato in modo egregio. Ovviamente le guide saranno preparate direttamente da Edison, in modo da offrire un servizio di assoluta competenza – continua l’assessore Arlati – Anche per questo motivo ci tengo, a nome dell’Amministrazione, a ringraziare Edison per la grande disponibilità mostrata in tutto questo tempo. Lavorare in sinergia è il segreto per realizzare le cose più importanti”.