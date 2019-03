Maché Donne, camminata dedicata al gentil sesso domani pomeriggio a Macherio.

Maché Donne

Una camminata per il paese in occasione della festa della donna. Si intitola «Maché donne» l’iniziativa promossa dall’assessore allo Sport, Eleonora Gariboldi, in programma domani (sabato 16 marzo) con ritrovo alle 15 presso piazza del Lavatoio. Alla camminata possono partecipare tutti: bambini, ragazzi, mamme e papà, nonni, grandi e piccini.

Le iscrizioni

Ci si può iscrivere il giorno stesso della camminata dalle 14 al banchetto dell’associazione Women in Sport onlus. All’evento collaborano il Gruppo Alpini, l’associazione Banca del Tempo e il Comitato Genitori.

Le altre iniziative

Sempre in occasione della festa della donna, la scorsa settimana sono state promosse altre due iniziative. Una tombolata organizzata in oratorio dal Movimento Terza Età e l’esibizione venerdì sera del coro Calycanthus nella sala del Camino di via Vittorio Veneto.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 12 e 19 marzo 2019.