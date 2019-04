Martin Lutero protagonista di un incontro in biblioteca a Verano. Appuntamento lunedì 8 aprile alle 21.

Martin Lutero protagonista a Verano

Lunedì 8 aprile, alle 21, in Biblioteca Civica a Verano Brianza, monsignor Franco Buzzi, prefetto emerito e dottore della Biblioteca Ambrosiana, presenterà il suo ultimo libro: “Martin Lutero e il primato della Parola” (Centro Ambrosiano, 208 pagine, 19 euro). Condurrà l’incontro il giornalista Fabio Trazza.

Quello di Buzzi, studioso e profondo conoscitore del pensiero di Lutero, non è un testo per specialisti e nemmeno una biografia: si tratta di una introduzione alla complessità del pensiero di Lutero, scritta per chi sente il bisogno di saperne qualcosa in più oltre alla conoscenza generica del personaggio, mediante l’accostamento vivo ai suoi scritti.

Martin Lutero, vissuto tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500 è stato un teologo tedesco iniziatore della riforma protestante. Da lui ha preso il nome la confessione cristiana basata sulla sua dottrina teologica: il luteranesimo.

Verrà ricordato monsignor Galbiati

Nel corso della serata verrà ricordata la figura di monsignor Enrico Rodolfo Galbiati ( Giussano,1914 – Verano, 2004). Presbitero, teologo ed esegeta, prefetto della Biblioteca Ambrosiana dal 1984 al 1989, a lui è dedicata la biblioteca di Verano Brianza.