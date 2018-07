Pro Loco Seregno, nasce l’associazione per la promozione della città e per migliorare la qualità di vita sul territorio, presidente Paolo Perego.

Pro Loco Seregno per valorizzare prodotti e bellezze

Si chiama ProSeregno la nuova associazione senza scopo di lucro per la promozione del territorio, la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze della città. Nasce la Pro Loco Seregno: il 19 luglio la sottoscrizione dello statuto sociale dei fondatori, il giorno successivo la formale costituzione.

“Pro loco un modello vincente e convincente”

Il presidente è Paolo Perego, già candidato sindaco nel 2015 e referente del movimento I like Seregno che alle recenti elezioni ha appoggiato la lista civica Noi per Seregno. “Quello della Pro Loco è un modello vincente e convincente, in grado di soddisfare la crescente volontà mostrata da buona parte della cittadinanza di agire direttamente a livello locale a favore della società e a difesa dei suoi valori più genuini”.

Una promozione del territorio a 360 gradi

Nelle intenzioni dei soci fondatori la ProSeregno, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il tessuto associativo locale, “intende promuovere manifestazioni in ambito turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo per diventare un punto di riferimento sia per gli abitanti che per i visitatori di Seregno”.

Pro Seregno aderisce alle associazioni Pro Loco d’Italia

Entro l’autunno è previsto l’avvio della campagna di adesione, quando il percorso attuativo del Consiglio di amministrazione avrà perfezionato tutti gli aspetti formali. La nuova associazione di promozione locale presieduta da Paolo Perego aderisce all’Unione nazionale Pro Loco d’Italia, che raggruppa oltre seimila associazioni Pro Loco iscritte nel nostro Paese, e costituisce l’unico punto di riferimento a livello nazionale. Simili associazioni sono presenti in numerosi Comuni brianzoli con importanti iniziative.