Partirà venerdì 4 ottobre la quarta edizione di “Parole al Vento”, la rassegna di teatro ospitata all’Astrolabio di Villasanta.

“Un laboratorio in continua evoluzione, che promuove esperienze di scambio tra artisti, pubblico e operatori del settore” lo definiscono gli organizzatori.

In questo senso si sviluppa il ricco programma della manifestazione che è durerà fino al 13 dicembre.

Si parte con Stefania Rocca

Si parte, come detto, venerdì 4 ottobre con «Preghiera in mare» (ore 21.30; ingresso 7-12 euro), spettacolo scritto e interpretato dall’attrice Stefania Rocca, volto noto del teatro, del cinema e della televisione, coadiuvata da due astri nascenti del jazz nostrano già apprezzati a livello internazionale come il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile.

Uno spettacolo essenziale – lo definiscono gli organizzatori – che non è teatro ma è anche teatro, non è un concerto ma è anche un concerto. Condivisione, accoglienza, diversità, solidarietà e la cultura a fare da ponte, con testi (tratti dal libro “Da questa parte del mare” del compianto Gianmaria Testa e “Sulla strada” di Jack Kerouac) e musiche sul tema delle migrazioni e della libertà dell’uomo, con uno sguardo particolare alla condizione femminile.

Poi Patrizia Liquidara

Si proseguirà venerdì 25 ottobre con una serata/incontro nel corso del quale la cantautrice Patrizia Laquidara, accompagnata dalle chitarre di Daniele Santimone, offrirà al pubblico un saggio delle sue doti narrative presentando alcuni estratti di «Ti ho vista ieri», la sua ultima fatica letteraria, oltre alle canzoni che l’hanno resa nota al grande pubblico e che hanno riscosso il plauso della critica specializzata. Si tratta di storie che raccontano l’irrompere del magico e dell’oltre nella vita quotidiana, storie in cui ci si riconosce e che sono raccontate attraverso lo sguardo di una bambina la cui prospettiva ci fa gustare quel mai sciolto intreccio tra finito e infinito che è la condizione umana.

C’è anche il noto scrittore Stefano Benni

Venerdì 15 novembre sarà la volta di Stefano Benni, uno dei più noti e affermati scrittori italiani, e del pianista Umberto Petrin, che porteranno in scena «Misterioso. Viaggio nel silenzio di Thelonius Monk», spettacolo nato dalla volontà di rendere omaggio ad una delle più straordinarie, originali e rivoluzionarie figure della storia del jazz.

Benni ricorderà Monk (di cui Petrin è uno dei massimi interpreti) leggendo brani inediti e passaggi tratti dalla biografia del pianista afroamericano, oltre a testi di Allen Ginsberg e Laurent De Wilde.

A dicembre omaggio a Gianni Brera

“Parole al vento” si concluderà venerdì 13 dicembre con «I senza Brera», omaggio al grande Gianni Brera nel centenario della sua nascita, realizzato dal cantautore e scrittore milanese Claudio Sanfilippo e dal giornalista sportivo Gino Cervi. Un viaggio che racconta Milano in tre dimensioni, un percorso che restituisce l’anima della città attraverso le suggestioni musicali, letterarie e visive, setacciando tra le voci più alte che l’hanno raccontata e cantata: Carlo Porta, Franco Loi, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato, Dario Fo e altri.

Informazioni

Cineteatro Astrolabio, via Goffredo Mameli 8, 20852 Villasanta.

Tel: 0362-325341 – Orari biglietteria: 9.30-18 da lunedì a venerdì.

Inizio concerti: ore 21.30.

Biglietti: 12 euro intero; 7 euro ridotto (under 14, over 65, residenti di Villasanta e altre convenzioni).

Prenotazioni: astrolabio.controluce@gmail.com

Tanti volti noti sul palco

Nel corso dei tre anni precedenti la kermesse “Parole al Vento” ha visto la partecipazione di grandi cantautori come Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Massa, Francesco Tricarico e David Riondino. E ancora Nada, Teresa De Sio, Cristina Donà e Patrizia Laquidara. Tanti anche gli attori e gli autori ospitati in teatro di Villasanta: Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, i cantautori Paolo Capodacqua, Beppe Fonte e Marco Massa, il duo composto da Edoardo De Angelis e Neri Marcorè e il large ensemble degli Equ, con la partecipazione straordinaria di Ivano Marescotti.