Anche una poesia sul ponte Morandi di Genova fra le opere che hanno partecipato al concorso nazionale “Città di Seregno”, intitolato alla memoria di Enrico Sambruni.

Vincono due autori liguri

La 25esima edizione del concorso parla ligure. Il vincitore è Davide Caputa di Genova con l’opera “Sul tetto del mondo”, una riflessione sull’uomo e sulla sua scoperta della forza della natura. Al secondo posto la ligure Rita Muscardin, già premiata nel 2014, con la poesia di sentimenti “Dimmi Amore”.

Una brianzola al terzo posto

Al terzo posto la brianzola Giovanna Barnoffi con la poesia “Stanca la sera”. Nella categoria “Poesia di casa nostra” premiato Enrico Sala di Albiate. Infine il mantovano Daniele Borgomastro di 14 anni si aggiudica il premio speciale “Lucia Roncareggi” con la poesia “Sera d’autunno”.

Una poesia anche sul ponte Morandi

Fra le opere segnalate dalla giuria anche “Ponte Morandi”, crollato in agosto a Genova. La poesia è scritta da Gabriella Paci di Arezzo. Menzione anche per gli autori seregnesi Antonio Prisco e Dario Marelli. Domenica 18 novembre, alle 11 in sala civica “Gandini”, è in calendario la premiazione dei vincitori, alla presenza della giuria, degli organizzatori e delle autorità.