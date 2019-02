E’ (quasi) tempo di Carnevale. Archiviato Sanremo, gli italiani sono già pronti a individuare sul calendario il prossimo evento nazionale, prima di cominciare a pensare alla Pasqua. Anche in Lombardia, seppur divisi fra Romano o Ambrosiano, non tutti hanno ancora memorizzato quando è Carnevale 2019: le date (e il perché) ve le diciamo noi.

Le date: perché cambiano tutti gli anni?

Perché tutto dipende “a cascata” dalla Pasqua, che cade sempre la domenica dopo il primo plenilunio di primavera e può variare lungo un periodo compreso fra il 22 marzo e il 25 aprile. Pasqua 2019 sarà domenica 21 aprile.

Ci siamo quasi: in pratica, le cinque settimane che precedono la settimana della Pasqua sono la “Quaresima“, quella prima ancora è proprio la settimana di Carnevale “canonica”.

Le date del Carnevale “Romano”

Quindi: Carnevale inizierà giovedì 28 febbraio (il cosiddetto Giovedì grasso) e si concluderà martedì 5 marzo 2019 (il cosiddetto Martedì grasso), mentre da mercoledì 6 marzo 2019 (Mercoledì delle Ceneri) inizierà la Quaresima.

Tutto ciò però vale per tutto il resto d’Italia, fatta eccezione per Milano e per le parrocchie che seguono il rito cosiddetto “Ambrosiano” (è infatti definito rito “Romano” il Carnevale seguito da tutti gli altri).

Le date del Carnevale Ambrosiano

Leggenda vuole (ma ve ne sono diverse, a dir la verità) che nel Medioevo i milanesi abbiano atteso per festeggiare il Carnevale il loro vescovo, Sant’Ambrogio, che rientrava in città in ritardo per un pellegrinaggio, dando il La alla tradizione.

Il Carnevale Ambrosiano infatti dura qualche giorno in più, esattamente finisce il cosiddetto Sabato grasso (tre giorni dopo il Mercoledì delle Ceneri), che quest’anno sarà sabato 9 marzo 2019.

Le vacanze scolastiche in Piemonte e Lombardia

Lombardia: venerdì 8 e sabato 9 marzo 2019 (rito Ambrosiano) oppure lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (rito Romano).

Piemonte: da sabato 2 a mercoledì 6 marzo 2019.

I Carnevali più famosi

Che dire, nell’immaginario collettivo le maschere di Venezia sono un’icona eterna (dal 23 febbraio al 5 marzo), ma non sono da meno i carri giganti di Viareggio (dal 9 febbraio al 5 marzo) e anche la particolarissima “battaglia delle arance” del Carnevale di Ivrea (dal 17 febbraio al 5 marzo 2019).

