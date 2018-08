Da anni a questa parte a Seveso, ogni fine agosto, si respira il profumo di Valtellina: pizzoccheri, mele, funghi e odori del bosco sono i grandi protagonisti della Sagra Valtellinese, promossa dall’Asd Pesca Sportiva Seveso, che prenderà il via da domani sera al centro polifunzionale di via Redipuglia.

Tanti eventi e grandi ospiti

Tantissimi gli eventi in programma per un’edizione che, quest’anno, si è fusa con la Fiera Venatoria, grande evento della tradizione sevesina, che si concluderà poi con la notte bianca di sabato 15. In programma ci sono iniziative sportive, come il torneo di calcio che partirà domani sera o le gare ciclistiche di mercoledì a Baruccana e della gimkana sul campo da calcio (in programma il 5 e il 6 settembre), ma anche momenti musicali: dal grande raduno di ballo di sabato 1 alle danze country di domenica 2 e domenica 9, quando saranno presenti anche i componenti del gruppo folk “I barilocc”. Una serata clou sarà poi quella del 5 settembre, con ospite Teo Teocoli e il suo spettacolo “Tutto Teo”.

Mostre e un concorso speciale

Non mancheranno poi mostre e mercatini con prodotti tipici della Valtellina, oltre che il cibo tipico della provincia di Sondrio. Per l’occasione l’area del Crotto, spazio riservato alle prenotazioni, è stato ampliato fino a 1200 posti. Come ogni anno a servire ai tavoli ci saranno i volontari dell’oratorio di Baruccana con cui si è instaurata una grande collaborazione.

Ritaglia il coupon sul Giornale di Seregno, indovina il peso del fungo porcino e vinci un weekend in Valtellina

Inoltre non mancherà lo speciale concorso in collaborazione con il Giornale di Seregno “Indovina il peso del fungo porcino”. Obiettivo indovinare il peso di un gigantesco fungo porcino in legno: in palio per il vincitore un week end gratis in Valtellina. Per partecipare basta compilare i dati sui coupon che ogni martedì si trovano sulle pagine del nostro giornale. C’è tempo fino a domenica 9 settembre.