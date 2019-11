Il Trentino Alto Adige è la regione numero uno per trascorrere una vacanza sulla neve indimenticabile e non è infatti un caso se nel periodo invernale viene letteralmente presa d’assalto dai turisti. Da queste parti sono moltissime le località in grado di offrire impianti sciistici d’avanguardia, strutture ricettive impeccabili e paesaggi mozzafiato per gli escursionisti. Indubbiamente però ci sono mete decisamente migliori di altre e se non si vuole spendere una fortuna conviene organizzarsi al meglio. Oggi vi daremo alcuni consigli per non sbagliare e trascorrere una settimana bianca in Trentino all’insegna del divertimento, dello sport e perché no, anche del relax.

Le migliori località per una settimana bianca in Trentino

Di località in cui trascorrere una settimana bianca in Trentino Alto Adige ne possiamo trovare davvero molte, ma per quanto riguarda gli impianti sciistici alcune sono indubbiamente migliori di altre. Una delle mete più gettonate e consigliate è Andalo: una cittadina montana che si trova poco distante da Trento ed è quindi comoda da raggiungere anche con i mezzi pubblici. È l’ideale per chi vuole passare qualche giorno con gli sci ai piedi perché si trova all’interno della Ski Area Paganella: uno dei comprensori sciistici più belli e suggestivi del Trentino. Le piste, distribuite su ben 1.100 metri di dislivello, sono adatte a tutti: dagli esperti a chi non ha mai provato l’ebrezza di questo sport. Lo snowpark inoltre è un’attrattiva imperdibile per tutti gli appassionati, che possono divertirsi con evoluzioni e trick. Le strutture ricettive in questa località sono alla portata di tutti: ci sono hotel ad Andalo a 3 stelle meravigliosi affacciati direttamente sulle piste, in grado di offrire servizi di altissimo livello.

Le strutture perfette per una vacanza con i bambini

Andalo in particolare è la meta più gettonata dalle famiglie, perché molte strutture rientrano nel club Andalo for Family e sono pronte ad accogliere anche i più piccoli con moltissimi servizi dedicati proprio a loro. Trascorrere una settimana bianca in famiglia è una bellissima idea per far avvicinare i bambini agli sport invernali e permettere anche a loro di divertirsi sulla neve. Onde evitare spiacevoli sorprese però conviene sempre scegliere un family hotel, perché ogni dettaglio e servizio è pensato proprio per assecondare le esigenze di tutti i membri della famiglia, dagli adulti ai bambini. In Trentino ci sono moltissime strutture ma non tutte sono adatte in questo senso, quindi un occhio di riguardo conviene sempre averlo perché gli ospiti potrebbero lamentarsi in un hotel di altra tipologia.

Sconti e promozioni in Trentino

In Trentino esistono delle carte che permettono di ottenere vantaggiosi sconti, per una vacanza perfetta sotto tutti i punti di vista. Ad Andalo per esempio conviene sempre approfittare della Dolomiti Paganella Card, che in alcune strutture viene rilasciata gratuitamente a tutti gli ospiti. Consente di avere sconti sulle attività sportive, sulle lezioni di sci, accessi ai centri benessere ma anche ai musei e via dicendo. Vale quindi sempre la pena controllare che l’hotel scelto offra anche questa possibilità, perché permette di risparmiare parecchio e scoprire tutte le meraviglie del Trentino.