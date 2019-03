Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Donna, Felicità!”, in programma a Seveso nel mese di marzo, dedicato alla figura femminile. Gli eventi proseguiranno sino ad aprile, ma il clou sarà questo fine settimana con la camminata in rosa dal Bosco delle Querce.

Film e corsi di autodifesa

Primo appuntamento settimanale della rassegna sarà venerdì con la visione del film “Il diritto di contare” in programma al Politeama alle 21. Sabato dalle 15 alle 16.30 l’appuntamento è invece alla palestra della scuola Toti per corsi di difesa personale effettuati in collaborazione con le società sportive del territorio. Sempre sabato, dalle 18 alle 20, l’appuntamento è invece all’Accademia musicale Marziali per “La donna nei secoli”: le donne nell’arte, nella scienza, nello sport e nella storia spiegate dagli studenti del liceo Parini di Seregno. Ospiti della serata Arianna Talamona, campionessa paraolimpica di nuoto e l’avvocato Veronica Moschino, presidente dell’associazione “Women in Sport onlus”.

Domenica la camminata

L’evento clou però sarà appunto la camminata in rosa di domenica pomeriggio. L’evento è realizzato in collaborazione con il Marathon Club di Seveso e prenderà il via dal centro visite del Bosco delle Querce in via Ada Negri. La camminata toccherà le aree verdi della città e si concluderà allo stesso centro visite. L’appuntamento è per le 14.30.