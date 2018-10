Solenghi e Lopez attesi la prossima settimana nel rinnovato teatro “San Rocco” di Seregno per l’avvio della stagione teatrale numero quarantasette.

Teatro rinnovato dopo i lavori

Settimana prossima, martedì e mercoledì, prende avvio la stagione teatrale della sala di via Cavour dopo i significativi lavori di ristrutturazione dei mesi scorsi. Sul palco attesi Tullio Solenghi e Massimo Lopez in uno show che promette divertimento e risate.

Soddisfatto il direttore artistico

Soddisfatto il direttore artistico, Marzio Brivio, per l’esito dei lavori di ristrutturazione. «Abbiamo corso non poco ma per lo spettacolo di martedì con Massimo Lopez e Tullio Solenghi tutto sarà pronto». Dopo l’apertura della stagione, è già in cartellone uno spettacolo per l’inaugurazione vera e propria della sala rinnovata dopo il restyling.

Inaugurazione con Giacomo Poretti

La sera dell’8 novembre, dopo il simbolico taglio del nastro, in cartellone lo spettacolo “Fare un’anima” di e con Giacomo Poretti. “Lo offriremo a un prezzo simbolico, con diritto di prelazione per i nostri abbonati come segno di riconoscenza verso il sostegno e la fiducia che costantemente riservano alla nostra attività” spiega Marzio Brivio.