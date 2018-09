Verano in tv: reportage fotografico con riprese televisive in onda su Sky.

In tv

Verano in tv: reportage fotografico con riprese televisive in onda su Sky. Le immagini sono andate in onda sui canali Sky 879 e 875 il 25 e 26 settembre, ma per chi li avesse perse c’è ancora una possibilità: il 29 settembre alle 21. 50. Dopo di chè il filmato realizzato mesi fa in giro per il paese sarà caricato direttamente sul sito del comune.

Il progetto

L’amministrazione, alcuni mesi fa, ha predisposto la realizzazione di un nuovo sito in cui tra l’altro trovi spazio tutta quella parte di informazione relativa non solo ai servizi istituzionali del comune ma anche alla parte storico artistico culturale propria del territorio. E per fare ciò si è affidata alle nuove tecnologie, commissionando un reportage che sarà di immediato impatto per la collettività e anche utile per il progetto presentato nell’ambito dell’iniziativa regionale «AttrACT – Accordi per l’attrattività». L’impegno di spesa previsto è stato di poco più di 2000 euro.

Ad occuparsi del servizio ci ha pensato la BWeb srl che ha presentato la proposta di realizzare un reportage con riprese televisive ed immagini girate direttamente sul territorio; la società in questione sta portando avanti un importante progetto di riprese, la «Piccola Grande Italia», per raccontare i tanti comuni che costituiscono il nostro Paese.