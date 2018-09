Virtus Giussano, open day sabato 8 settembre. Prove gratuite per le piccole atlete.

Ginnastica

Le vacanze appena finite ed è già tempo di tornare al lavoro per le ragazze della ginnastica Virtus Giussano.

Le atlete delle squadre Gold e Silver sono già in allenamento e si apre il sipario anche per le new entry dei corsi propedeutici.

Sabato 8 settembre c’è la possibilità per tutte le ragazze, dai 4 anni in su di provare gratuitamente guidate dalle istruttrici Virtus e dalle atlete più esperte, dalle 15.30 alle 16.30 presso il palazzetto dell’oratorio San Rocco di Mariano Comense, via Kennedy 1, dove si allena la squadra di serie A Virtus. Un appuntamento da non mancare!