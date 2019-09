A Monza formazione gratuita per giovani under 30: mille ore di formazione, di cui quasi la metà di tirocinio in azienda, e un certificato di specializzazione riconosciuto a livello europeo.

È l’opportunità offerta dai tre nuovi corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) in partenza a ottobre a Monza per giovani fino a 29 anni. Si tratta di corsi completamente gratuiti, perché finanziati da Unione Europea, Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e Fondo Sociale Europeo.

Nuove proposte dal digital al food design

Le nuove proposte formative mirano a preparare “Tecnici Superiori” (questo il titolo valido in tutta Europa) in ambiti professionali in forte crescita e che richiedono specialisti qualificati: la comunicazione digital e social e il food & beverage (in particolare la ristorazione). Tutti i percorsi comprendono stage curricolari garantiti in aziende di rilievo sul territorio.

L’organizzazione è curata da ETAss, che opera nella formazione da oltre 20 anni e gestisce corsi IFTS dal 2010; del progetto è partner anche l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

I corsi

Questi i tre nuovi corsi in partenza a ottobre:

Digital Communication e Social Media Strategy (520 ore di aula, 480 di stage), per imparare a ideare e realizzare strategie e progetti per i social media e la comunicazione digitale.

Tra le materie, si studieranno content marketing, digital storytelling, visual communication, project e time management, inglese per il business e i social media, creative thinking, strumenti e tecniche di comunicazione per la gestione del cliente.

Esperto di Vini e Cocktail (520 ore di aula, 480 di stage), per imparare a preparare e somministrare bevande in bar, ristoranti, hotel, enoteche, pub, birrerie artigianali.

Le materie principali comprendono: enologia, valorizzazione del prodotto tipico, food marketing, laboratori “bartender” e “servizio sala e bar”, organizzazione di eventi, distribuzione e tecniche di vendita, vendere e conquistare i clienti con i social media.

Pasticceria e Food Design (550 ore di aula, 450 di stage), per imparare a ideare e realizzare prodotti alimentari sia tradizionali, sia innovativi per pasticcerie, ristoranti, banqueting, aziende alimentari, grande distribuzione, servizi di ristorazione, hotel.

Tra le materie di studio: food design, dessert da ristorazione, torte moderne, gelati e semifreddi, pasta fresca alimentare, cultura enogastronomica, food marketing, food cost & price management.

I tirocini

I tirocini verranno svolti in oltre 30 aziende di diversi settori e dimensioni, tra le quali: BMC Software, Buratti Confetti, Gruppo Meregalli, Il Gigante Supermercati, Iperal, Jakala, Marriott International, Vecchia Brianza Chocolab.

Tutti i corsi si svolgeranno da ottobre 2019 a giugno 2020, con frequenza obbligatoria ed esame finale per il conseguimento del certificato di specializzazione.

I requisiti per iscriversi sono l’età non superiore a 29 anni e un titolo di studio (maturità o diploma professionale).

Informazioni

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito di ETAss, alla sezione dedicata ai corsi IFTS gratuiti 2019-2020.

Per informazioni e iscrizioni ai corsi: tel. 0362.231231 – email: selezione@etass.it