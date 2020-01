Acquisire nuovi clienti è l’obiettivo di ogni attività imprenditoriale che vende prodotti o servizi. Sia direttamente ai consumatori che ad altre aziende, B2C e B2B come si usa dire tra gli addetti ai lavori. Una necessità ancora più forte in periodi di crisi economica, per poter mantenere in vita la propria impresa e non soccombere alla concorrenza.

Acquisire nuovi clienti

Le imprese, specialmente quelle di piccole e medie dimensione, possono avere difficoltà nella ricerca di nuovi clienti e anche nel formare adeguatamente il proprio personale per affrontare queste importanti sfide. Per questo motivo Confimi Industria Monza e Brianza propone un corso di formazione giovedì 6 febbraio, dal titolo “Acquisire nuovi clienti: la prospezione, l’appuntamento e la strategia d’ingresso”, che si svolge dalle 9 alle 18 presso la sede dell’associazione in via Locarno 1 a Monza.

Confimi sa bene come la formazione sia importante e anche quanto sia complesso per le pmi del nostro territorio star dietro a tutti bisogni che si presentano: infatti l’associazione cura in modo particolare questi aspetti e fornisce strumenti efficaci ed efficienti alle imprese, associate e non.

La vendita, d’altronde, non può essere un’attività improvvisata me richiede conoscenze specifiche e professionalità. E non è sufficiente una ricerca su internet ma serve ancora un contatto diretto e personale.

La prospezione commerciale è un’attività finalizzata a creare le premesse per sviluppare le vendite di un prodotto o un servizio in nuovi mercati o attraverso nuovi canali. L’attività comporta lo svolgimento di indagini sul campo e di interviste e incontri con potenziali acquirenti, distributori e partner. Successivamente bisogna riuscire a organizzare un incontro con il potenziale cliente e mettere in campo strategie adeguate ed efficaci per allacciare una proficua relazione commerciale.

Il corso Confimi del 6 febbraio

Il corso proposto da Confimi Monza e Brianza è rivolto a venditori, agenti e tecnici commerciali. Gli obiettivi sono: conoscere le tappe del processo di vendita; saper preparare una vendita, definendo gli obiettivi, gli strumenti, il metodo; individuare e fidelizzare i nuovi clienti; sviluppare competenze in comunicazione per gestire con efficacia la relazione col cliente; saper porre domande, argomentare, per comprendere i bisogni del cliente e per instaurare rapporti duraturi.

Pertanto, il programma della giornata di formazione (8 ore dalle 9 alle 18), prevede l’approfondimento dei seguenti temi: le fasi del processo di vendita; organizzare con metodo le proprie azioni di vendita; analisi delle opportunità; la prima visita (far parlare il cliente, l’arte di ascoltare, le domande); applicare le regole di base di una comunicazione efficace; gli strumenti per un buon colloquio con il cliente; strutturare le proprie argomentazioni; preparare la visita successiva.

Per partecipare al corso di formazione è necessario iscriversi compilando la scheda di adesione e inviandola a formazione@confimimb.it entro il 31 gennaio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione, tramite il sito www.confimimb.it o telefonando alla sede al numero 039.9650018.