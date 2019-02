Agriturismi in Lombardia: arrivano fondi per 5 milioni di euro. Serviranno per ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.

La Regione Lombardia, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, ha emesso un bando da 5 milioni di euro per il sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche, in particolare attraverso ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico.

Contributi

La dotazione finanziaria del bando è pari a 5 milioni di euro. Il contributo massimo per ogni singola domanda

è di 200.000 euro.

Gli interventi sono ammissibili solo se aventi effetti sul territorio della Lombardia e devono riguardare: ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati aziendali esistenti da destinare a uso agrituristico. E ancora realizzazione di impianti tecnologici, predisposizione di aree attrezzate per l’agricampeggio e la realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici.

La domanda deve essere presentata per via telematica dal 15 aprile al 3 giugno 2019.

Un incentivo per maggiore competitività

“È un incentivo ad ammodernare le strutture e a renderle multifunzionali, per essere sempre più attenti alle esigenze dei consumatori e offrire servizi sempre migliori – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi -. Tra poche settimane inizieremo l’iter di una riforma del sistema agrituristico lombardo, concordata con le associazioni di categoria e volta a valorizzare queste strutture come portabandiera dei territori e dei prodotti lombardi”.