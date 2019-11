Andare all’università o trovare subito lavoro: ecco le migliori scuole in Brianza secondo l’ormai famosa e attesa classifica di Eduscopio commissionata dalla Fondazione Agnelli.

Le migliori scuole in Brianza

Il portale, nato dal 2014 e gratuito, permette di individuare all’interno della propria città (ampliando il raggio di ricerca fino a 30 chilometri) quali sono le scuole superiori migliori attraverso l’analisi dei big data del ministero dell’Istruzione, ovvero i numeri che comprendono 1,3 milioni circa di diplomati, in tre successivi anni scolastici, e circa 7mila strutture.

La classifica 2017

La classifica 2018

Andare all’università o trovare subito lavoro ecco quali sono le migliori scuole in Brianza

Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma.

Carriera universitaria

Per quanto riguarda i passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,). Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole brianzole abbiamo scelto di partire da Monza e di utilizzare il raggio più ampio, quello di 30 chilometri.

LEGGI ANCHE ll miglior liceo di Italia è a Morbegno

A questo punto si arriva alla classifica di Eduscopio, stilata in base all’indice FGA che pesa al 50% la velocità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari ottenuti) e la qualità negli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami).

Postilla: vengono considerati solo licei e istituti tecnici che mandano almeno un diplomato su 3 all’università e solo le scuole che per almeno un indirizzo di studio conducono all’università un numero non inferiore a 21 diplomati nell’arco del triennio considerato.

Ma veniamo alle scuole del nostro territorio.

Studi classici

Per quanto riguarda gli studi classici un punto di riferimento del territorio si conferma il Liceo Marie Curie di Meda che conquista la testa della classifica. All’undicesimo posto troviamo il Bartolomeo Zucchi di Monza.

La classifica completa su Eduscopio.it

Studi scientifici

Passiamo agli studi scientifici dove in terza posizione troviamo il Liceo Paolo Frisi di Monza, seguito dal Don Carlo Gnocchi di Carate. Più in basso ancora il Marie Curie di Meda e l’Istituto Ettore Majorana di Desio.

La classifica completa su Eduscopio.it

Indirizzo scientifico – scienze applicate

Per questo indirizzo di studi i dati sono disponibili solo i dati per i diplomati degli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, quindi non proprio aggiornatissimi. Vediamo comunque la classifica partendo da Monza ed esplorando in un raggio d’azione di 30 chilometri.

La classifica completa su Eduscopio.it

Scienze umane

Passando alle scienze umane al primo posto troviamo il Greppi di Monticello Brianza. Per arrivare ad un Liceo brianzolo doppiamo scorrere fino al quarto posto dove troviamo il Parini di Seregno, seguito a breve distanza dal Dehon e dal Carlo Porta di Monza.

La classifica completa su Eduscopio.it

Scienze umane – indirizzo economico sociale

Anche in questo caso i dati più aggiornati si riferiscono ai diplomati degli anni scolastici 2014/15 e 2015/16. Segue la classifica.

La classifica completa su Eduscopio.it

Linguistico

Partendo da Monza e ampliando il raggio di 30 chilometri il miglior liceo linguistico in Brianza è il Carlo Porta di Monza. Seguito dal Ghandi di Besana e dal Candia di Seregno.

La classifica completa su Eduscopio.it

Liceo Artistico

La Fondazione che ha effettuato la ricerca sottolinea che per i diplomati dei Licei Artistici sono a disposizione solo dei dati sui percorsi universitari. Non disponibili invece dei dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti.

La classifica vede posizionarsi al primo posto il Liceo Preziosissimo Sangue di Monza, seguito al quarto posto dal Modigliani di Giussano e più sotto dal Majorana di Cesano Maderno. In undicesima posizione il Meroni di Lissone.

La classifica completa su Eduscopio.it

Tecnico Economico

Passiamo alla classifica dei liceo tecnico-economici del territorio, in cui il primo istituto brianzolo che troviamo è l’Europa Unita di Lissone, seguito poco più sotto dal Ghandi di Besana, dal Mapelli di Monza e dal Versari di Cesano Maderno.

La classifica completa su Eduscopio.it

Tecnico tecnologico

Infine la classifica degli istituti ad indirizzo tecnico – tecnologico.

La classifica completa su Eduscopio.it