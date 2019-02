Artigianato femminile: dopo anni difficili la Brianza segna +1,4%. Dal 2013 le imprese artigiane con a capo una donna hanno subito un calo del del 12,3%, ma ora si torna a crescere.

Artigianato femminile: dopo anni difficili la Brianza segna +1,4%

Una buona notizia dopo anni di difficili. L’artigianato in rosa torna a crescere in Lombardia e in Brianza dove, negli ultimi 12 mesi, ha segnato un + 1,4%. Le statistiche sono state diffuse in queste ore dall’Unione Artigiani su dati della Camera di Commercio.

Le imprese artigiane con un titolare donna in Italia risultano oggi in Italia 216.668, il 16,7% del totale di 1.299.485 aziende. Rispetto al 2013 sono calate del -9,9%, ma nel 2018 sono state sostanzialmente stabili, segnando un +0,1%.

Le regioni con il maggior numero di imprese

E’ la Lombardia la regione in cui si concentra il maggior numero di imprese artigiane al femminile, con 38.392 realtà (il 15,7% del totale lombardo che ne conta 244.430), cresciute negli ultimi dodici mesi del +0,6%, ma in discesa del -9,2% negli ultimi cinque anni. Seguono Emilia Romagna (20.958; +0,6; -3,2%), Veneto (20.137; +0,5%; -12,1%), Piemonte (19.606; +0,1%; -9,9%) e Toscana (19.142; -0,1%; -5,9%).

Dopo anni bui i primi segnali di ripresa

In Lombardia, che ricordiamo ha perso il 9,2% di ditte artigiane con a capo una donna negli ultimi cinque anni segnando una lieve risalita del +0,6% nel 2018, è Lecco (-18%) ad aver subito la peggior emorragia dal 2013, mentre Pavia (-2,7%) è quella che ha risentito meno delle altre della crisi. Milano (-7,1%) ha resistito sotto la media regionale, non invece Monza e la Brianza (-12,3%).

Negli ultimi dodici mesi è Lodi a segnare il miglior andamento (+1,5%), seguita da Monza-Brianza (+1,4%) e da Milano e Sondrio (+1,3%). Ancora segno meno per Mantova (-1,4%), Bergamo (-0,5%) e Lecco (-0,2%).

Accornero: “Donne da sostenere”

“Dopo anni bui – commenta il segretario generale dell’Unione Aritgiani, Marco Accornero -, si intravedono segnali di ripresa per l’imprenditoria femminile artigiana, che rimane un importante elemento economico e culturale nel contesto nazionale e locale. In Italia le artigiane alla guida di una azienda sono 216.668, il 16,7% del totale delle piccole imprese. In Lombardia se ne contano ben 38.392, il 17,7% del Paese artigiano in rosa, mentre nell’area metropolitana milanese sono quasi 11mila, il 5% italiano, e a Monza-Brianza 3.116, l’1,4% dell’ Italia. Sono numeri importanti che vogliamo ricordare in occasione della Festa della Donna, ricordando come le figure imprenditoriali femminili nella stragrande maggioranza dei casi sostengono il doppio impegno lavorativo in ditta e in famiglia. Andrebbero omaggiate e sostenute ogni giorno dell’anno.”