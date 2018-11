Una serata speciale, la winner dinner ospitata martedì al Golf Brianza Country Club di Usmate Velate ha conquistato i vincitori e gli sponsor.

Imprenditoria brianzola protagonista

Tra i premiati presenti alla serata non poteva mancare il “Best dei Best 2018”. Roberto Crippa, Executive Vice President di Technoprobe. “La vittoria non del tutto inaspettata, ma è stata comunque una grande soddisfazione. Uno splendido evento. L’azienda nata nel 1995, in pochi anni è passata da 20 a 200 milioni di fatturato. Facciamo un dispositivo che serve a testare i chip, quindi per moltissimi strumenti elettronici. Siamo in tutto il mondo con delle sedi locali che seguono i nostri clienti da vicino”.



Nuova sfida per BtoB

La winner dinner ha regalato emozioni. Dopo la serata di emozioni alla Villa Reale di Monza, la società di consulenza di comunicazione e marketing Hubnet Communication, e il nostro gruppo editoriale, Netweek hanno coinvolto gli imprenditori in un momento di incontro. Evidente la volontà di queste realtà nel voler comunicare tra di loro. Un territorio che non ha solo voglia di uscire all’esterno, ma ha anche voglia di trovarsi. Una nuova interessante sfida attende il BtoB, infatti, molto presto varcherà i confini della Brianza riconfermando la sinergica relazione tra Hubnet Communication e Netweek.