Chiusura asilo San Giuseppe Arcore. Capitanio e Besana: “Andremo a fondo in tutte le sedi. Il PD spieghi perché ha abbandonato la nave”.

Chiusura asilo San Giuseppe Arcore, le parole della Lega

“La Lega farà di tutto perché la politica stia al fianco dei genitori e dei bambini che sono le uniche vittime di questa situazione sconvolgente. Questa è la sola priorità: cercare fino all’ultimo una soluzione che non privi la città di un servizio prezioso e di professionisti encomiabili come gli insegnanti. Purtroppo non possiamo non rimarcare le responsabilità politiche del PD che governa la città e soprattutto che ha lasciato che il presidente del Cda, loro rappresentante, abbandonasse la nave con dimissioni che oggi spiegano tante cose. Andremo a fondo in tutte le sedi”.

Lo dichiarano il deputato Massimiliano Capitanio e il segretario cittadino della Lega, Laura Besana.

La Lega organizzerà una manifestazione sul tema il prossimo 8 febbraio.

La notizia diffusa ieri dal nostro Giornale

Ieri, lo ricordiamo, il nostro Giornale ha dato in anteprima la notizia che l’asilo San Giuseppe avrebbe chiuso i battenti al termine dell’anno scolastico in corso. Notizia che nel corso delle ore successive ha trovato conferma anche in una email che il Cda della Fondazione ha inviato a tutti i genitori

Ieri sera genitori e insegnanti in piazza

Per protestare contro la chiusura dell’asilo arcorese ieri sera insegnanti e genitori si sono ritrovati nella piazza antistante Villa Borromeo intorno alle 22, al termine di una riunione convocata in extremis proprio per fare chiarezza su una situazione precipitata nel giro di poche ore.

