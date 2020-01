Concorezzo: in arrivo 90mila euro per efficientamento energetico e opere pubbliche. Ecco tutti gli interventi finanziabili.

Il Ministero dell’Interno ha riconosciuto al Comune di Concorezzo uno stanziamento di 90mila euro per investimenti nell’ambito delle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Si tratta di un contributo che riguarda i fondi previsti dalla legge di Bilancio 2020 per tutti i Comuni italiani.

Gli interventi finanziabili

Gli interventi finanziabili riguarderanno in particolare l’illuminazione pubblica, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo sviluppo territoriale sostenibile, l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Stanziamenti importanti per dare risposte puntuali alla cittadinanza”

“Non è la prima volta che il Comune di Concorezzo, grazie a una progettualità concreta di interventi e grazie al lavoro degli uffici, riesce ad accedere a stanziamenti messi a disposizione dal Governo centrale o da Regione Lombardia – ha sapere l’Amministrazione comunale in una nota. “Stanziamenti importanti per poter dare risposte sempre più puntuali alle richieste di interventi che arrivano dalla cittadinanza”. In questo caso i 90mila euro messi a disposizione dal Ministero dell’Interno andranno a sostenere lavori nell’ambito dell’efficientamento energetico che potranno coinvolgere diversi ambiti come, ad esempio, quello della mobilità sostenibile”.