Nuova edizione del bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’apertura di nuove attività commerciali. A darne comunicazione è l’Amministrazione comunale di Vimercate che rilancia il bando a sostegno della promozione del commercio del vicinato.

Contributi apertura nuove attività

I fondi disponibili ammontano a oltre 113mila euro del bilancio che saranno erogati per un terzo della domma nel 2020 e in due successive rate a saldo nel 2021 e nel 2022.

Chi può presentare domanda

I destinatari del bando sono le persone o le società che intendono aprire nuove attività a Vimercate e nelle sue frazioni. Il contributo erogato è a fondo perduto ed è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta fino ad un massimo di 15mila euro. potrà esser utilizzato per spese di investimento: ovvero per interventi finalizzati all’avvio delle nuove attività commerciali e dovranno riguardare per esempio i costi relativi costituzione dell’attività

Per presentare la domanda, solo via posta elettronica certificata all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, c’è tempo fino al 29 febbraio 2020.

Qui maggiori informazioni