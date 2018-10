Crisi Nuova i deputati della Lega presentano un’interrogazione al Ministro Di Maio “Chiediamo risposte rapide e concrete”.

Crisi Nuova Distribuzione: presentata interrogazione al Ministro Di Maio

“Iniziative urgenti per tutelare lavoratori e imprese di fronte alla grave crisi della Nuova distribuzione SpA”. E’ quanto chiedono i deputati della Lega Fabio Massimo Boniardi e Fabrizio Cecchetti in un’interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

“Come parlamentari del territorio, siamo molto preoccupati – sottolineano gli esponenti leghisti – per la gravità della situazione che i lavoratori dei punti vendita ci hanno sottoposto. Quelli di Rho e Senago, così come quelli di Treviglio, Bregnano, Paderno Dugnano, Lodi, Porto Ceresio, Trezzano, Cesano Maderno, Barlassina, Robbio, Lomazzo e Novi Ligure, dovrebbero essere ceduti a un nuovo player del settore, tuttavia il loro destino in realtà è ancora tutto da definire”

Oltre mille dipendenti che attendono risposte

“Altro aspetto allarmante – aggiungono Boniardi e Cecchetti – è quello che riguarda il futuro sia delle aziende commerciali, che orbitano intorno alla galassia Gca, sia dei dipendenti della Nuova distribuzione SpA, di cui è stato dichiarato un esubero di circa un terzo. In totale, sono in ballo 1045 dipendenti e dunque altrettante famiglie. Chiediamo al Mise risposte rapide e concrete”.

L’incontro spostato al 31 ottobre

Si attende ora la data del 31 ottobre quando, al Mise, dovrebbe tenersi l’incontro, l’ultimo, tra azienda e sindacati. Un tavolo che dovrebbe mettere la parola fine alle tante incertezze sul futuro dei punti vendita, delineando, quindi, quali saranno quelli acquisiti e quali invece quelli destinati alla chiusura definitiva.

LEGGI ANCHE: Superdì e Iperdì: dopo l’incontro al Mise ecco quali sono i punti vendita che si salveranno

LEGGI ANCHE: Superdì e Iperdì da domani chiudono

OPPURE: Crisi SuperDì e IperDì, la Lega al fianco dei lavoratori

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Brianza Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Giornaledi Monza e Provincia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!