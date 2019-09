A Desio è stato pubblicato il bando per la selezione pubblica di tutti quei soggetti interessati a finanziare alcune delle principali attività culturali e sportive programmate dall’Amministrazione comunale sino alla prossima estate.

Il Comune cerca sponsor per attività culturali e sportive

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio storico architettonico desiano attraverso l’organizzazione di eventi mirati alla fruizione dei beni della città con mostre, conferenze e contenuti dedicati (come, ad esempio, la mostra di Leonardo a ottobre e le visite guidate in Villa Tittoni), oltre a iniziative di intrattenimento e aggregazione: quelle in occasione del Natale 2019, gli eventi per la primavera 2020, la festa di Desio, il festival degli artisti di strada e i Mercoledì d’Estate.

Obiettivo: ampliare e valorizzare l’offerta di eventi

L’impegno del Comune è veicolare l’immagine dello sponsor (logo/marchio/nome dello sponsor) attraverso tutti i materiali di comunicazione (manifesti, brochure, opuscoli, leaflet – che saranno oltretutto distribuiti nei punti di maggior affluenza di pubblico della città) relativi a progetti, iniziative e attività che saranno divulgati. Ma non solo. Avranno inoltre visibilità sul sito istituzionale www.comune.desio.mb.it, durante conferenza stampa di presentazione delle attività sponsorizzate, sui social network ufficiali del Comune (Facebook @Comune.di.Desio @desiocittaonline @Desio.dal.Vivo, Twitter, Instagram….), nei comunicati stampa, tramite l’invio di newsletter settimanali e il notiziario comunale Desio Città.

“Vogliamo iniziative di alta qualità”

“Il nostro intento è ampliare e valorizzare l’offerta di eventi per il 2019 e il 2020 anche attraverso il ricorso a forme di collaborazione con soggetti che operano sul territorio e non solo – spiegano l’Assessore alla Cultura Cristina Redi e l’Assessore allo Sport, Eventi e Tempo Libero Giorgio Gerosa. Stiamo cercando soluzioni che possano supportare l’Amministrazione nell’organizzazione di iniziative di alta qualità: dal festival della letteratura al festival degli artisti di strada, momenti capaci di generare valore culturale e flusso turistico anche da fuori Desio”. “Questo bando offre una duplice opportunità: da un lato il Comune riduce la spesa, dall’altro è un’occasione per il privato di promuovere la propria immagine tramite canali istituzionali, favorendo così il settore imprenditoriale e del commercio – illustra l’Assessore al Commercio Jenny Arienti. Cio’ consente di aumentare le possibilità di fare rete e una rete commerciale forte e vivace ha una ricaduta positiva sulla collettività, sia in termini di sviluppo del territorio, sia perché contribuisce a mantenere alta l’attrattiva e la frequentazione di un’intera area”.

Le modalità di sponsorizzazione

Sono tre le possibilità di sponsorizzazione possibili:

Finanziaria (corrispettivo in denaro – risparmio di spesa)

tecnica (con corrispondente riduzione dei costi)

mista (con entrambe le modalità precedenti).

Non saranno ammesse sponsorizzazioni che contengano messaggi di propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e ideologica, di promozione del consumo di tabacco e prodotti alcolici, di materiale pornografico e gioco d’azzardo.

Come presentare le offerte

Una prima scadenza è fissata per il 20 settembre 2019 . Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa a: Comune di Desio – Area e Famiglia – Servizio di Promozione Culturale e Sportiva – P.zza Giovanni Paolo II – 20832 Desio (MB) in busta chiusa con indicati: la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo; la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazioni” a mezzo servizio postale, o servizi similari, o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo.

Per info: tel 0362/392245 – 0362/392234 – cultura@comune.desio.mb.it

Qui il bando https://trasparenza.comune. desio.mb.it/servizi/bandi/ bandi_fase02.aspx?ID=12345

(foto da www.comune.desio.mb.it)