Si avvicina il Black Friday e alcuni negozi hanno già dato il via agli sconti di fine novembre. Si tratta principalmente di grandi catene del calibro di Kiko, Euronics e Unieuro, cui si aggiungono i colossi dell’online: Amazon, Zalando ed eBay propongono riduzioni anche oltre il 70% e numerose offerte del giorno.

Sanitari bagno offerte online sui brand top di gamma

Ma il venerdì nero non è l’unica opportunità per risparmiare. Ci sono negozi, soprattutto online, che propongono articoli di qualità a prezzi convenienti per 12 mesi all’anno. È il caso di alcuni e-commerce specializzati nella vendita di arredamento e sanitari bagno, che applicano prezzi altamente concorrenziali e dispongono di eccezionali offerte sanitari bagno.

Basta una ricerca sul Web per trovare piatti doccia, wc sospesi e lavabi ergonomici con riduzioni anche del 75%. A differenza di quanto si potrebbe pensare, questi sconti non riguardano solo prodotti dal profilo qualitativo medio-basso, ma talvolta anche articoli dei brand top di gamma (Catalano, Montegrappa, Kartell, Geberit, ecc.).

Come scegliere i sanitari bagno in base all’arredamento

Prima di procedere con l’acquisto online è consigliabile selezionare i sanitari tenendo conto dello stile di arredamento, soprattutto quando si tratta di rinnovare un bagno già arredato. Quali sono le regole da seguire? Innanzitutto bisogna mantenere una coerenza cromatica tra i vari sanitari: se lavabo e wc sono di colore bianco, è preferibile che anche il bidet abbia la stessa tinta.

Il colore dei sanitari deve inoltre accordarsi con quello di mobili e pareti. Un bagno con piastrelle blu scuro, ad esempio, si esalta inserendo sanitari chiari e rubinetteria con finitura lucida o cromata. I sanitari color pastello sono invece un’ottima opzione se le pareti hanno tonalità tenui.

Le piastrelle rosa polvere sono uno degli ultimi trend dell’arredo bagno. Consentono tantissimi abbinamenti, poiché la tinta si accorda facilmente con grigio, bianco, nero e persino con il color tortora. Grazie alla colorazione particolarmente versatile, queste piastrelle possono essere sfruttate sia in un bagno dallo stile moderno, con sanitari sospesi e linee squadrate, sia in uno dal gusto vintage.

È molto in voga anche il grès porcellanato. Questa particolare ceramica, in grado di riprodurre l’aspetto di altri materiali, ha ormai conquistato il settore dell’arredo bagno. Merito soprattutto della sua eccezionale resistenza a sporco e detergenti. Può essere impiegata sia per la pavimentazione che per il rivestimento delle pareti e la realizzazione di top bagno. Sebbene il grès possa assumere molteplici forme, viene sfruttato soprattutto nelle versioni effetto marmo.

Chi sogna un bagno in stile shabby chic, infine, dovrebbe orientarsi verso sanitari classici con linee morbide, rubinetterie vintage color ottone e l’immancabile vasca freestanding.