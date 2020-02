Ha avuto inizio sabato 8 febbraio 2020 il percorso “Sosten-go!”, che rappresenta la prima fase di attuazione del bando promosso da Comune di Vimercate e Associazione Sloworking per la promozione e il sostegno di progetti imprenditoriali o di autoimpiego realizzati da giovani fino a 35 anni o da donne.

Progetto “Sosten-Go!”, iniziata la formazione

I 10 neo aspiranti imprenditori selezionati, in maggioranza donne, avranno l’opportunità di partecipare a 24 ore di lezione su temiche spazieranno dalla definizione del business model alla costruzione del budget di progetto. Sei di loro, dopo una seconda selezione, potranno accedere a una ulteriore fase formativa e di tutoraggio che terminerà in ottobre.

I 4 imprenditori o imprenditrici che supereranno con successo tutte le fasi del percorso si vedranno assegnato un carnet gratuito di 15 ingressi giornalieri, valido fino a tutto il 2020, per l’utilizzo di una postazione all’interno dello spazio di coworking civico di Via Cavour.

Tanti servizi per chi avvierà una nuova attività

Per chi avvierà formalmente l’attività entro settembre 2020 sarà disponibile anche una gamma di servizi per lo sviluppo dell’impresa (servizi web, consulenza legale, consulenza fiscale) di valore pari a 1.000 euro e l’opportunità di presentare la propria idea di business in un evento pubblico.

Un progetto per far emergere risorse

Sosten-GO non è un progetto che si pone come “soccorso di chi è in difficoltà”, ma piuttosto come moltiplicatore delle risorse professionali inespresse per metterle a frutto con beneficio e crescita di tutta la comunità.

“Con questa iniziativa si consolida la sinergia tra la nostra Associazione e il Comune di Vimercate, una sinergia nata dalla volontà di entrambi i soggetti di generare un positivo impatto sociale ed economico sul territorio, di valorizzare il talento femminile e giovanile e di sostenere la cultura dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego. In particolare, crediamo nella necessità di sostenere le donne – ancor più se madri fuori dal mondo del lavoro – nella propria realizzazione professionale e nel raggiungimento di una piena autonomia economica. Proprio in quest’ambito, il prossimo 12

marzo, lanceremo ufficialmente un altro progetto pilota ideato in partnership con il Comune e altri soggetti del territorio e finanziato da Regione Lombardia, dal titolo “WIN-WIN. Se lavora una donna ci guadagnano tutti” – dichiara Vanessa Trapani, presidente dell’Associazione Sloworking.

Giovani e donne: risorse dall’alto potenziale