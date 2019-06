Esami di terza media, le foto degli studenti migliori saranno pubblicate sul Giornale di Carate in edicola da martedì 2 luglio. Inviatecele!

Esami di terza media, pubblichiamo le foto degli studenti migliori

Stanno uscendo in questi giorni i voti degli esami di terza media. Anche quest’anno il Giornale di Carate offre la possibilità agli alunni di terza media (oggi scuola secondaria di primo grado) licenziati con la votazione di 9, 10 o 10 e lode di vedere pubblicata LA PROPRIA FOTOGRAFIA. La foto dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: redazione@giornaledicarate.it oppure dovrà essere consegnata direttamente in redazione a Carate in via Martiri della Libertà 14-16 entro le ore 10 di lunedì 1 luglio, specificando oltre al voto, nome e cognome e scuola frequentata.

Risultati e fotografie saranno pubblicati in un servizio speciale sul numero del Giornale di Carate in edicola da martedì 2 luglio.

Anticipiamo qui che riproporremo analoga iniziativa a beneficio degli studenti che stanno sostenendo l’esame di Maturità nelle scuole superiori del nostro territorio. Pubblicheremo in quel caso i volti e le foto degli allievi migliori, promossi con una valutazione pari o superiore a 90/100. Non dimenticatevi quindi di inviarcele, sempre all’indirizzo mail redazione@giornaledicarate.it.

Noi anticipiamo i nostri complimenti a tutti gli studenti/studentesse che si sono impegnati, riuscendo così ad ottenere ottimi risultati. Un 10 e lode a tutti… dalla Redazione.

