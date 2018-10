Festa con tanti colori per l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Seregno all’inizio dell’anno scolastico. Al Ceredo decine di bambini agli stand. Tanto divertimento al color fun e il saluto del sindaco e degli assessori.

Fantasia e colori con tanti ragazzi

Divertimento, giochi e tanto colore nell’evento organizzato dall’istituto comprensivo “Aldo Moro” nelle prime settimane di scuola. Fra le iniziative più apprezzate sul campetto da basket la color fun, nella quale i bambini si sono sdraiati a terra fra i colori. E così sono spuntate capigliature dai colori più sorprendenti.

Il saluto del sindaco e degli assessori

Alla festa organizzata dal Comitato Genitori erano presenti la dirigente scolastica, Carmela Manzella, il sindaco Alberto Rossi, l’assessore all’Istruzione Federica Perelli e l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzione strade, Giuseppe Borgonovo che hanno garantito una costante attenzione al mondo della scuola.

A pranzo oltre 370 studenti

Azzeccata e molto apprezzata l’idea di far preparare il pranzo all’azienda che, ogni giorno, sforna i pasti per gli studenti. Oltre 370 i coperti serviti. Decine di bambini agli stand e tanta emozione per gli alunni che si sono arrampicati sugli alberi. “Obiettivo della giornata il divertimento insieme perché la scuola è una comunità che va ben oltre i banchi” spiegano i genitori.