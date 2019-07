Giussano, borse di studio agli studenti più bravi.

Comune

Giussano, borse di studio agli studenti più bravi. Riconoscimenti in denaro per i ragazzi delle scuole superiori e per quelle delle medie. L’Amministrazione comunale, a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, assegnerà agli alunni più bravi delle scuole secondaria di 2° grado, «i talenti di Giussano», 5 borse di studio del valore di 300 euro. Possono concorrere all’assegnazione tutti gli studenti che hanno sostenuto gli esami di maturità residenti. Borse di studio per «merito», del valore di 200 euro, anche agli alunni residenti che hanno sostenuto gli esami terza media in questo anno scolastico. Tutte le informazioni dettagliate con le modalità di presentazione delle domande sono sul sito del Comune.