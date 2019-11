Giussano, open night all’asilo Proserpio

L’evento

Giussano, open night all’asilo Proserpio. Si è svolta mercoledì 6 novembre l’apertura speciale della scuola dell’infanzia. La coordinatrice, le insegnanti e la psicopedagogista hanno accolto i genitori presentando il piano dell’offerta formativa, supportato da filmati, fotografie e racconti del nostro vivere insieme.

Anche alcuni ex genitori hanno accolto l’invito della scuola a partecipare all’incontro testimoniando la loro esperienza. A contribuire alla serata open night anche i bambini, che hanno preparato per la serata dei dolcetti-ricordo come ringraziamento per chi è venuto a conoscerli.