Imprese storiche in Brianza: aperte le nuove iscrizioni al registro. Entro il 31 luglio si può presentare domanda alla Camera di commercio.

Il Registro delle Imprese Storiche Italiane, ultracentenarie, apre a nuove iscrizioni. Non lo faceva dal 2014. Si tratta di una grande opportunità per le aziende che entro il prossimo 31 luglio possono presentare domanda di iscrizione alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi a questo link.

“Siamo impegnati per aiutare le imprese – ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – , a partire da quelle artigiane, nella fase delicata del passaggio generazionale, molto importante per il mantenimento del ruolo dell’impresa sul territorio e per non disperdere il patrimonio di conoscenze, qualità e creatività delle imprese antiche e storiche”. “Mediante questo Registro, le Camere di commercio intendono valorizzare le imprese che nel corso del tempo hanno trasmesso alle generazioni successive il proprio patrimonio imprenditoriale -ha dichiarato Vincenzo Mamoli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Una opportunità che invitiamo a cogliere per rendere ancora più noto il valore che abbiamo in termini di risorse umane, tradizione e qualità del lavoro”.

Un progetto nato nel 2011

L’iniziativa si è avviata nel 2011. Le imprese storiche a Milano, Monza e Lodi iscritte al Registro sono attualmente 157, così suddivise: 119 a Milano, 23 a Monza e 15 a Lodi.

Secondo i dati del registro imprese della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 2019, le storiche ultracinquantenni sono 17.636 in Lombardia, di cui 10 mila a Milano e Monza Brianza e 195 a Lodi. Sono 1.406 le imprese nate in Lombardia in data antecedente al 1940. Di queste 758 a Milano, Monza Brianza e Lodi – di cui 10 a Lodi – (pari al 54% della regione). Sono 1.631 quelle lombarde nate tra il 1940 e il 1949, di cui 1085 a Milano e Monza Brianza e 16 a Lodi. Sono 4.511 quelle iscritte tra il 1950 e il 1959 di cui 3.147 a Milano, Monza e Brianza e 38 a Lodi. Sono 10.088 in regione quelle nate tra il 1960 e il 1969, di cui 5.450 a Milano e 131 a Lodi. I settori prevalenti delle imprese più antiche sono quelli dell’industria, dell’immobiliare e del commercio.

Come iscriversi

Le imprese interessate possono reperire le informazioni e la modulistica necessaria per l’iscrizione – che avviene a titolo gratuito – dal sito web della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi www.milomb.camcom.it. L’attività viene svolta in collaborazione con il Centro per la cultura d’impresa di Milano.