Iperdì e Superdì: ecco cosa è successo all’ultimo incontro al Ministero. Tripiedi: “Notizie positive. Ribadisco la mia soddisfazione per quanto di buono sta facendo il Governo a tutela dei dipendenti dell’azienda”.

Iperdì e Superdì: ecco cosa è successo all’ultimo incontro al Ministero

Si è tenuto ieri mattina al Ministero dello Sviluppo Economico l’ennesimo tavolo di confronto tra i rappresentanti del dicastero, dell’azienda Iperdì e Superdì e dei sindacati.

“Dopo aver assicurato la cassa integrazione a 669 lavoratori del gruppo, ora diminuiti a seguito del fatto che qualcuno di loro ha nel frattempo trovato un altro impiego, il Governo sta continuando nella sua azione di forte impegno per risolvere la situazione di crisi”. Ad affermarlo è Davide Tripiedi, Vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, che segue la vicenda sin da quando è iniziata la crisi.

Sottoscritti tre contratti d’affitto di ramo d’azienda

“La cosa più importante che è emersa nell’incontro di oggi presieduto dal Sottosegretario con delega alle crisi aziendali, Davide Crippa, è che sono stati sottoscritti tre contratti d’affitto di ramo d’azienda e conseguente stipula di preliminari di compravendita con operatori del settore, che verranno successivamente sottoposti all’approvazione del Tribunale”. Una notizia positiva in linea con le continue sollecitazioni fatte sino ad ora dal Ministero per cercare di risolvere la complicata situazione della catena di supermercati.

Quei 77 dipendenti senza cassa integrazione

“Prosegue l’impegno del MiSE anche per risolvere la vicenda più spinosa riguardante i 77 lavoratori, anche questi diminuiti, che al momento non hanno in previsione di ricevere la cassa integrazione. Per questo motivo e per continuare a monitorare con attenzione le operazioni di cessione dell’attività ad altri acquirenti, è stata convocata una nuova riunione, sempre al MiSE, il prossimo 17 dicembre.”

“Ribadisco la mia soddisfazione per quanto di buono sta facendo il Governo a tutela dei dipendenti dell’azienda. Continuerò anch’io, come da sempre faccio, nel vigilare perché tutti i lavoratori possano essere salvati”.

QUI TUTTA LA VICENDA DEI PUNTI VENDITA SUPERDI’ E IPERDI’

Crisi Superdì e Iperdì: si apre uno spiraglio per i lavoratori

Crisi Superdì: sit in di protesta a Cologno Monzese. E c’è pure il Gabibbo VIDEO

Superdì Barlassina: definite le operazioni di cessione. E gli altri punti vendita?

Superdì e Iperdì: oltre 100 persone in corteo contro la chiusura FOTO e VIDEO