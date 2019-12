Iscrizioni scuola: dal 7 al 31 gennaio al via le domande (solo online). Già a partire dalle 9 del 27 dicembre 2019 però i genitori potranno accedere alla fase di registrazione.

Tutto quello che c’è da sapere sulle iscrizioni a scuola

A partire dal 7 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio i genitori potranno inoltrare la domanda di iscrizione a scuola per il nuovo anno scolastico 2020/2021. L’iscrizione online dovrà essere fatta dai genitori degli allievi che dovranno frequentare a partire da settembre 2020 le classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Mentre per i genitori dei bimbi che inizieranno la scuola dell’infanzia la richiesta sarà da effettuare in formato cartaceo.

La circolare con tutte le indicazioni utili per le famiglie in vista del nuovo Anno Scolastico è già sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( la trovate a questo link). Qualora i genitori si trovassero in difficoltà il ministero quest’anno offre un servizio in più, un’App del portale “Scuola in chiaro” che permette di accedere in pochi clic alle principali informazioni sugli istituti del territorio.

I moduli per l’iscrizione a scuola potranno essere compilati online a partire dalle 8 del 7 gennaio prossimo e fino alle 20 del 31 gennaio. Già a partire dalle 9 del 27 dicembre 2019 però i genitori potranno accedere alla fase di registrazione che precede l’invio della domanda tramite il portale web dedicato www.iscrizioni.istruzione.it

Scuola in chiaro aiuta a scegliere

Per scegliere la scuola giusta il ministero dell’Istruzione fornisce uno strumento utile e molto semplice da utilizzare. “Scuola in Chiaro” raccoglie infatti i profili di tutti gli istituti per consentire anche una valutazione comparativa in base alle proprie esigenze. Nel portale si trovano informazioni di ogni tipo: dall’orario settimanale dei differenti istituti, ai risultati ottenuti dagli allievi negli anni passati, fino al percorso intrapreso dagli studenti una volta terminata la scuola ( nel caso di studi universitari e ingresso nel mondo del lavoro).

La recente classifica di Eduscopio sulla Brianza

Recentemente ci siamo già occupati di scuola, con un articolo redatto in base ai dati della ormai famosa e attesa classifica di Eduscopio commissionata dalla Fondazione Agnelli. Una classifica che permette di individuare all’interno della propria città (ampliando il raggio di ricerca fino a 30 chilometri) quali sono le scuole superiori migliori attraverso l’analisi dei big data del ministero dell’Istruzione.

LEGGI QUI LA CLASSIFICA RELATIVA ALLA BRIANZA