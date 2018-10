La Fiom Cgil brianzola ha un nuovo Segretario Generale: Pietro Occhiuto. Eletto con 54 voti favorevoli succede ad Angela Mondellini che è stata alla guida del sindacato per oltre cinque anni.

Pietro Occhiuto, 52 anni, è stato eletto nuovo Segretario Generale della Fiom Cgil di Monza e Brianza. L’elezione è avvenuta il 12 ottobre scorso durante il Congresso del sindacato ad Arcore, al termine del quale l’Assemblea Generale ha votato per l’elezione. Occhiuto ha vinto con 54 voti a favore, 6 contrari e una scheda bianca. Succedendo così ad Angela Mondellini, che è stata alla guida della Fiom Cgil Mb per oltre cinque anni.

In Fiom dal 2011

Pietro Occhiuto, 52 anni, entra in Fiom nel 2011, dopo essere stato Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil brianzola, ricoprendo l’incarico di responsabile della Zona di Desio per poi essere responsabile della Zona di Monza.

“Ora rafforzare il lavoro fatto negli ultimi anni”

“Veniamo da anni difficili – dichiara – in un territorio complesso. Negli ultimi anni siamo riusciti a contenere gli effetti nefasti della crisi grazie ad una straordinaria azione di contrattazione difensiva”. “Adesso siamo chiamati a rafforzare e ampliare la nostra presenza sul territorio – prosegue – per estendere la contrattazione, per contrattare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori, proseguire e rafforzare il lavoro fatto negli ultimi anni nella formazione dei delegati e dei funzionari”.

La Segreteria al completo

L’Assemblea Generale della Fiom Brianza ha inoltre eletto, su proposta del nuovo Segretario Generale Pietro Occhiuto, la Segreteria che è composta da: Stefano Bucchioni, Antonio Castagnoli, Mauro Castelli, Elena Dorin ed Adriana Geppert.